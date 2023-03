OBOHATIL SA O 15.000 EUR: Neznámy páchateľ kradol v Prešove

Prešov 20. februára (TASR) - Zo spálne jedného z rodinných domov v Prešove ukradol v období od 4. do 8. marca neznámy páchateľ 14.800 eur. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, peniaze boli uložené na poličke v skrini.



"Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov – Sever. Vedené je trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom porušovanie domovej slobody," uviedla Ligdayová.



Polícia upozorňuje ľudí, že je potrebné dobre zvážiť zabezpečenie si svojich domácností ako aj to, koho do svojho domu či bytu pustia. Zároveň je potrebné byť opatrný v tom, komu o svojich peniazoch alebo cenných veciach, ktoré majú doma, hovoria.