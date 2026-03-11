Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VYKRADOL BYT V SNINE: Zlodej si odniesol viac ako 40.000 eur

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Pokiaľ nie je iná možnosť alebo je z nejakého dôvodu nutné nechať si peniaze doma, je potrebné ich dostatočne zabezpečiť, informuje polícia.

Autor TASR
Snina 11. marca (TASR) - Polícia vyšetruje krádež väčšej finančnej hotovosti z jedného z bytov na Budovateľskej ulici v Snine. Neznámy páchateľ mal z bytu najskôr odcudziť 18.000 eur, neskôr došlo aj ku krádeži ďalšej finančnej hotovosti vo výške 28.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Pokiaľ nie je iná možnosť alebo je z nejakého dôvodu nutné nechať si peniaze doma, je potrebné ich dostatočne zabezpečiť. Dnešná doba ponúka už mnoho možností. Chráňme si svoj majetok a cennosti,“ dodala hovorkyňa.
