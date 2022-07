Po Š. Veľasovi stále pátrajú, nasadili maximálny počet príslušníkov

Dlhé nad Cirochou 19. júla (TASR) – Do pátrania po viac ako mesiac nezvestnom 58-ročnom Štefanovi Veľasovi z obce Dlhé nad Cirochou v Sninskom okrese nasadila polícia v utorok maximálny počet príslušníkov. Nechýbajú ani psovodi so služobnými psami, informovalo prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Veľas je nezvestný od 11. júna, keď odišiel z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto so slovami, aby mu dali všetci pokoj. Dosiaľ sa svojim príbuzným neozval a domov sa nevrátil. "Všetky snahy o jeho vypátranie doteraz úspešné, žiaľ, neboli a nezabrala ani sila sociálnych sietí," uviedla polícia.



Veľasov telefón a bicykel sa našli v katastri Dlhého nad Cirochou v časti zvanej Trist pri júnovej pátracej akcii.