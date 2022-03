TRAGICKÁ NEHODA: V aute zahynul 18-ročný mladík

Fiľakovo 20. marca (TASR) – Po dopravnej nehode, ku ktorej došlo v noci zo soboty (20. 3.) na nedeľu vo Fiľakove v okrese Lučenec, prišiel o život len 18-ročný spolujazdec, ďalší dvaja mladí ľudia utrpeli zranenia. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková, za volantom vozidla sedel len 18-ročný muž bez akéhokoľvek vodičského oprávnenia.



K tragickej nehode došlo na Biskupickej ulici vo Fiľakove po tom, ako mladý vodič nerešpektoval výzvy na zastavenie vozidla a snažil sa policajnej hliadke uniknúť. V pravotočivej zákrute následne vo vysokej rýchlosti prešiel do protismeru a čelne narazil do kamenného múru oplotenia miestneho kostola, čo spôsobilo požiar vozidla.



"Hliadka polície z Fiľakova posádku z vozidla okamžite povyťahovala. Spolujazdcovi, ktorého kolegovia vytiahli zo zadných sedadiel vozidla, bolo potrebné poskytnúť aj rýchlu zdravotnú pomoc. Policajti muža na mieste oživovali, čo sa im aj podarilo," priblížila krajská policajná hovorkyňa.



Všetci traja účastníci nehody boli záchranármi prevezení do nemocnice, kde však 18-ročný spolujazdec zraneniam podľahol. Vodič a ďalší 19-ročný mladík utrpeli zranenia, ktoré si podľa lekárov vyžiadajú dobu liečby do 42 dní.



"V súvislosti s tragickou nehodou už bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví," uviedla Kováčiková. Ako dodala, účastníkom nehody boli odobraté i vzorky krvi na zistenie prípadného požitia alkoholu či inej návykovej látky.