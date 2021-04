Nováčanovi, ktorý sa mal vlámať do obchodu, hrozí väzenie

Nováky 1. apríla (TASR) - Trest odňatia slobody hrozí 20-ročnému mužovi z Novák, ktorý sa mal vlámať do obchodu na autobusovej stanici v Novákoch a odcudziť stadiaľ tovar. Muža policajti obvinili z prečinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci, informoval o tom vo štvrtok TASR trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



"Po vniknutí do obchodu mal obvinený z police odcudziť dve balenia ryžových chlebíčkov. Krátko po čine 20-ročného muža vypátrala policajná hliadka z Novák," uviedol Kudlička.



Poškodenej spoločnosti vlámaním a krádežou vznikla škoda vo výške približne 351 eur. Policajti spracovali podnet na vzatie muža do väzby. "Obvinený bol za podobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, pričom mu hrozí trest odňatia slobody až do troch rokov," dodal Kudlička.