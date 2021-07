DIVOKÁ DOMÁCNOSŤ: Žena mala bodnúť manžela nožom do hlavy

Nováky 6. júla (TASR) - Trest odňatia slobody hrozí 62-ročnej žene z Novák, ktorá mala svojho manžela bodnúť nožom do hlavy. Nováčanku policajti obvinili z prečinu ublíženia na zdraví. Informovala o tom v utorok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších zistení mala obvinená v jednom z bytov v Novákoch po predchádzajúcej hádke a podozrenia z údajnej nevery manžela bodnúť do zadnej časti temena hlavy. Napadnutý muž mal v tom čase sedieť na gauči," opísali policajti.



Žena mala svojmu mužovi spôsobiť reznú ranu, ktorá si vyžiadala lekárske ošetrenie s predpokladanou dobou narušenia bežného spôsobu života nad sedem dní.



"Privolaní policajti v zmysle zákona útočníčku zadržali a umiestnili do policajnej cely. Obvinenej za uvedený skutok hrozí trest odňatia slobody na jeden až tri roky," dodala polícia.