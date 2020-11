Polícia objasnila brutálny útok na ženu v Holíči

Holíč 27. novembra (TASR) – Nedorozumenie mohlo byť príčinou, prečo sa v Holíči stala 50-ročná žena cieľom brutálneho útoku. Zbili ju dvaja muži, s ktorými popíjala v jednom z bytov alkohol. Skončila dobitá s viacerými zlomeninami a obnažená pred bytovkou. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Začalo sa to tým, že žena mala 24-ročného muža pri popíjaní chytať za stehno, no on si to v opitosti vysvetlil, že ho obťažuje druhý, 27-ročný muž. "Policajtom neskôr uviedol, že sa tohto konania zľakol a nezhoda medzi nimi mala byť príčinou, prečo ženu nakoniec napadli. Útokom jej spôsobili zlomeniny a pomliaždenia tváre. Po bitke ju vyhodili pred dvere bytu a odišli. Asi po hodine sa starší z mužov k opitej žene vrátil a násilne ju vytiahol von z bytovky. Obnaženej žene, ktorá ležala bezmocne na zemi, privolali okoloidúci pomoc," opísala hovorkyňa.



Policajti na objasnení prípadu intenzívne pracovali a na základe kamerových záznamov páchateľov stotožnili. "Vyšetrovateľ obvinil dvoch Holíčanov z prečinu ublíženia na zdraví spolupáchateľstvom. Nie je vylúčené, že na základe dôkazov môže prísť k prekvalifikovaniu skutku. Obaja sa nakoniec k útoku priznali a sú stíhaní na slobode. Obvineným hrozí za tento čin trest odňatia slobody na dva až päť rokov," doplnila Antalová.



V súvislosti aj s týmto prípadom polícia upozorňuje ženy, aby boli opatrné a pri kontakte s cudzími osobami pamätali najmä na svoju bezpečnosť. "Obzvlášť pri popíjaní alkoholu, keď sa uvoľňujú hranice, sa z príjemnej nálady môže nakoniec stať boj o život s násilným agresorom. Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. Ak ste vy alebo niekto vo vašom okolí obeťami násilia, neváhajte a zavolajte na tiesňovú linku 112 alebo policajné číslo 158," uviedla hovorkyňa.