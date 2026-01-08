< sekcia Regióny
DVE LÚPEŽE V BRATISLAVE: Obaja muži sa vyhrážali zabitím
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Polícia objasnila dve lúpeže, ku ktorým došlo začiatkom roka na území Bratislavy. V oboch prípadoch skončili obvinení muži vo väzbe. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
V prvom prípade ide o 43-ročného Františka P. z Fiľakova, ktorý sa mal 3. januára v jednom z bytov na Rybničnej ulici v Bratislave vyhrážať usmrtením staršej žene, ktorá je jeho blízkou osobou. Podľa polície ju po opakovaných výzvach na vydanie peňazí fyzicky napadol, pričom mu zo strachu o život vydala hotovosť vo výške 20 eur. Policajti muža krátko po skutku zadržali a vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu lúpeže. „Za tento čin mu v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody vo výške sedem až 12 rokov,“ dodala Bartošová.
Druhý skutok sa stal v noci na 4. januára na Račianskej ulici. Tridsaťpäťročný Imrich O. z Bratislavy mal mladej žene najskôr ponúkať imitáciu bankovky za poskytnutie sexuálnych služieb. „Po odmietnutí ju páchateľ pritlačil o stenu bytového domu a vyhrážal sa jej zabitím, pričom počas tohto jej odcudzil peňaženku a mobilný telefón,“ objasnila Bartošová. Páchateľa policajti krátko po skutku vypátrali v prostriedku mestskej hromadnej dopravy, kde sa nachádzal aj s odcudzeným mobilom. Vyšetrovateľ ho obvinil z lúpeže, za ktorú mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
V oboch prípadoch podal vyšetrovateľ návrh na väzobné stíhanie. Prokurátor sa s návrhom stotožnil a súd následne rozhodol o vzatí obvinených do väzby.
