< sekcia Regióny
KRÁDEŽ DREVA V BOJNICIACH: Jeden z mužov skončil za mrežami
Polícia trojicu obvinila, vyšetrovaním zároveň zistila, že obvinení mali deň pred týmto skutkom z toho istého skladu odcudziť aj stavebný materiál.
Autor TASR
Bojnice 15. júla (TASR) - Prievidzskí policajti krátko po skutku objasnili krádež dreva zo skladu v Bojniciach, zadržali tri osoby. Tridsaťjedenročnú ženu a dvoch mužov vo veku 44 a 31 rokov obvinili z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Trojica mala podľa policajtov z rovnakého skladu ukradnúť i stavebný materiál. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„Na základe oznámenia od majiteľa poškodenej spoločnosti sa policajtom krátko po skutku podarilo vypátrať vozidlo, na ktorom podozriví z miesta odchádzali, zastaviť ho a všetky tri osoby obmedziť na osobnej slobode. Následne ich umiestnili do cely policajného zaistenia,“ uviedla Krajčíková.
Podľa doteraz zistených skutočností sa trojica po predchádzajúcej vzájomnej dohode v nočných hodinách minulý týždeň presunula ku skladu stavebného materiálu v Bojniciach. „Do areálu vošli na aute Ford Transit, ktoré viedla 31-ročná žena. Následne 44-ročný a 31-ročný muž naložili do vozidla šesť drevených platní z kráľovského orecha, dva drevené pne, drevené dosky a drevenú paletu, po čom z miesta odišli,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Polícia trojicu obvinila, vyšetrovaním zároveň zistila, že obvinení mali deň pred týmto skutkom z toho istého skladu odcudziť aj stavebný materiál. „Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bol na 44-ročného obvineného spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Ďalší dvaja obvinení boli prepustení zo zadržania a budú stíhaní na slobode,“ dodala Krajčíková.
„Na základe oznámenia od majiteľa poškodenej spoločnosti sa policajtom krátko po skutku podarilo vypátrať vozidlo, na ktorom podozriví z miesta odchádzali, zastaviť ho a všetky tri osoby obmedziť na osobnej slobode. Následne ich umiestnili do cely policajného zaistenia,“ uviedla Krajčíková.
Podľa doteraz zistených skutočností sa trojica po predchádzajúcej vzájomnej dohode v nočných hodinách minulý týždeň presunula ku skladu stavebného materiálu v Bojniciach. „Do areálu vošli na aute Ford Transit, ktoré viedla 31-ročná žena. Následne 44-ročný a 31-ročný muž naložili do vozidla šesť drevených platní z kráľovského orecha, dva drevené pne, drevené dosky a drevenú paletu, po čom z miesta odišli,“ priblížila policajná hovorkyňa.
Polícia trojicu obvinila, vyšetrovaním zároveň zistila, že obvinení mali deň pred týmto skutkom z toho istého skladu odcudziť aj stavebný materiál. „Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bol na 44-ročného obvineného spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Ďalší dvaja obvinení boli prepustení zo zadržania a budú stíhaní na slobode,“ dodala Krajčíková.