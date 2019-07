Na snímke miestnosť, do ktorej sa zlodeji vlámali.

Do objektu v mestskej časti Košice-Staré mesto sa vlámali dvaja muži začiatkom mája. Jeden z nich vykopol okno, cez ktoré obaja vošli do budovy a prechádzali chodbami.

Košice 10. júla (TASR) - Polícia objasnila krádež v jednej z košických univerzít, obvinila 20-ročného mladíka z okresu Gelnica a 28-ročného muža z okresu Košice - okolie. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, obaja svoj čin oľutovali a ukradnuté veci vydali policajtom.



Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania sa do objektu v mestskej časti Košice-Staré mesto vlámali začiatkom mája, pričom jeden z nich vykopol okno, cez ktoré obaja vošli do budovy a prechádzali chodbami.



„Všetky dvere, ktoré boli uzamknuté, jeden z obvinených vypáčil a spoločne z viacerých miestností ukradli počítačovú zostavu s komponentmi, viacero softvérov, notebook a rôzne iné veci,“ uviedla s tým, že poškodili 66 dverí a s hodnotou ukradnutých veci univerzite spôsobili celkovú škodu vo výške takmer 9000 eur.



Ako Mésarová spresnila, polícia zaistila počítač spolu so softvérom, ktorý mal pre univerzitu nevyčísliteľnú hodnotu. „Obaja obvinení sa inšpirovali videom zverejneným na jednej zo sociálnych sietí. Po jeho vzhliadnutí sa dohodli, že aj oni navštívia tento objekt a zároveň si zoberú 'suvenír'“, dodala. Obvinenej dvojici hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.