< sekcia Regióny
ZLODEJI PRI DUNAJSKEJ STREDE: Kradli náradie aj dodávku
Dvojica mužov vo veku 21 a 29 rokov mala vylomiť vchodové dvere na rozostavanom rodinnom dome v noci z piatka na sobotu a z interiéru zobrať rôzne druhy náradia a stavebného materiálu.
Autor TASR
Dunajská Streda 2. júna (TASR) - Polícia objasnila trestný čin krádeže, ktorého sa mali dopustiť dvaja muži v interiéri rozostavaného domu v jednej z obcí v okrese Dunajská Streda. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Dvojica mužov vo veku 21 a 29 rokov mala vylomiť vchodové dvere na rozostavanom rodinnom dome v noci z piatka (29. 5.) na sobotu (30. 5.) a z interiéru zobrať rôzne druhy náradia a stavebného materiálu.
„Spred iného rodinného domu mali následne odcudziť motorové vozidlo - dodávku, do ktorej odcudzené veci naložili. Potom mali odísť po poľnej ceste, kde svoju „korisť“ mali vyložiť z auta a to potom rozobrať a vymontovať z neho rôzne cenné súčiastky,“ doplnila polícia.
Už po niekoľkých hodinách sa podarilo polícii oboch mužov obmedziť na osobnej slobode. „Staršiemu z mužov, ktorý už bol v minulosti za krádež právoplatne odsúdený, môže v zmysle zákona hroziť trest odňatia slobody na 1 až 4 roky. Mladší muž si vo väzení môže posedieť až 2 roky,“ ozrejmila.
Policajti po vykonaní potrebných úkonov zaistené predmety a motorové vozidlo vrátili pôvodným majiteľom. „Keďže vyšetrovanie bolo ukončené v tzv. superrýchlom konaní, obaja obvinení už čakajú na rozhodnutie súdu,“ dodala.
Dvojica mužov vo veku 21 a 29 rokov mala vylomiť vchodové dvere na rozostavanom rodinnom dome v noci z piatka (29. 5.) na sobotu (30. 5.) a z interiéru zobrať rôzne druhy náradia a stavebného materiálu.
„Spred iného rodinného domu mali následne odcudziť motorové vozidlo - dodávku, do ktorej odcudzené veci naložili. Potom mali odísť po poľnej ceste, kde svoju „korisť“ mali vyložiť z auta a to potom rozobrať a vymontovať z neho rôzne cenné súčiastky,“ doplnila polícia.
Už po niekoľkých hodinách sa podarilo polícii oboch mužov obmedziť na osobnej slobode. „Staršiemu z mužov, ktorý už bol v minulosti za krádež právoplatne odsúdený, môže v zmysle zákona hroziť trest odňatia slobody na 1 až 4 roky. Mladší muž si vo väzení môže posedieť až 2 roky,“ ozrejmila.
Policajti po vykonaní potrebných úkonov zaistené predmety a motorové vozidlo vrátili pôvodným majiteľom. „Keďže vyšetrovanie bolo ukončené v tzv. superrýchlom konaní, obaja obvinení už čakajú na rozhodnutie súdu,“ dodala.