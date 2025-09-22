Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia objasnila krádež viac ako 17.000 eur v Humennom

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Humenné 22. septembra (TASR) - Polícia v Humennom objasnila krádež viac ako 17.000 eur, ku ktorej došlo v septembri 2022 v jednom z tamojších rodinných domov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom v prípade viedol podľa jej slov trestné stíhanie pre zločin krádeže. „Vyšetrovaním sa získala dostatočná dôkazná situácia, ktorá umožnila vyšetrovateľovi z uvedeného protiprávneho konania vzniesť obvinenie 49-ročnému miestnemu mužovi. Tento muž mal na základe pozvania domáceho pána navštíviť jeho byt. Počas návštevy našiel v jednej z miestností bytu krabičku, v ktorej bola finančná hotovosť. Vložil si ju do vrecka a takto ‚nabalený‘ neskôr z bytu odišiel,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.
