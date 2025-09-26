< sekcia Regióny
Polícia objasnila krádež zlatej retiazky z predajne v Dunajskej Strede
Autor TASR
Dunajská Streda 26. septembra (TASR) - Polícia objasnila krádež zlatej retiazky v hodnote viac ako 6000 eur z predajne v Dunajskej Strede. Tridsaťštyriročný muž čelí obvineniu z prečinu krádeže, za ktorý mu môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.
Policajti prijali oznámenie o krádeži v utorok (23. 9.) popoludní. Muž mal podľa polície najskôr predavačku požiadať, aby mu podala retiazku s príveskom, pretože si ju chce vyskúšať. „Vzápätí sa však aj s retiazkou rozbehol z predajne,“ dodala polícia s tým, že muž nastúpil do auta a spolu s ďalšou osobou ušiel na neznáme miesto.
Podozrivého sa podarilo v krátkom čase stotožniť a následne predviesť na policajné oddelenie. Ku skutku sa následne priznal. Policajti vec riešia v tzv. superrýchlom konaní a obvinený sa onedlho postaví pred sudcu.
