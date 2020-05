Humenné 27. mája (TASR) – Polícia objasnila krádeže v štyroch rodinných domoch v okrese Humenné, ku ktorým dochádzalo od 8. až do 23. mája. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že policajti v Humennom vzniesli obvinenia voči 28-ročnému a 34–ročnému mužovi z obce Leles a 20-ročnému páchateľovi z obce Čierne nad Tisou.



„Prvý prípad krádeže v rodinnom dome bol ohlásený v obci Hrabovec nad Laborcom. Páchateľ neoprávnene vstúpil na pozemok domu a cez neuzamknuté dvere vošiel dnu. Odcudzil tablet, náušnice, doklady, manikúru, dve retiazky, tri prstene i hodinky zo žltého kovu. Majiteľkám vznikla škoda vo výške najmenej 266 eur,“ uviedla hovorkyňa.







Podľa nej ďalšie dva prípady vykradnutých rodinných domov boli v obci Jabloň. Do jedného domu páchateľ vošiel cez okno, ktoré vytlačil. Spod matraca v spálni vzal finančnú hotovosť vo výške 2500 eur a zo zásuvky v kuchyni vzal 70 eur. Do druhého domu v Jabloni páchateľ vošiel cez neuzamknuté vchodové dvere. Odtiaľ si odniesol viacero šperkov zo žltého kovu. Majitelia škodu vyčíslili na 1600 eur.



Krádež sa stala aj v obci Brestov nad Laborcom. Ligdayová opisuje, že páchateľ v jednom z rodinných domov, do ktorého sa dostal opäť cez neuzamknuté vchodové dvere, odcudzil prstene, hodinky i finančnú hotovosť. Majitelia škodu zatiaľ presne nevyčíslili.



Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom na týchto prípadoch intenzívne pracovali. Výsledkom vyšetrovania bolo získanie dostatočných dôkazov k vzneseniu obvinenia. Išlo o troch mužov, ktorých zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Na všetkých troch obvinených poverený príslušník spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie. Hovorkyňa dodáva, že pri objasnení prípadu, identifikovaní a zadržaní páchateľov spolupracovali aj okresní policajti z Trebišova.