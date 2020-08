Lúpež v reštaurácii na Štrbskom plese: Polícia zadržala strelca

Prešov 27. augusta (TASR) – Polícia v súvislosti s lúpežou, ku ktorej došlo v nedeľu (23. 8.) v jednej z reštaurácií pri Štrbskom plese, obvinila 29-ročného muža z okresu Vranov nad Topľou. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Prípadu sa venovali popradskí policajti v spolupráci s policajtmi z Krajského riaditeľstva Policajného v Prešove.



"Vyšetrovateľ v Poprade vzniesol obvinenie 29-ročnému mužovi z okresu Vranov nad Topľou pre zločin lúpeže, keď páchateľ pod hrozbou použitia strelnej zbrane a následných dvoch výstrelov do stropu kuchyne vzal z odkladacieho priestoru služobného vozidla mobilný telefón," informuje polícia.



Ako ďalej uvádza polícia, jednému zamestnancovi vzal retiazku zo žltého kovu a druhému hodinky. Páchateľ potom vošiel do budovy a v kuchyni zo zbrane dvakrát vystrelil do stropu.



"Prešiel späť do reštaurácie a zo zásuvky pod pokladnicou vzal finančnú hotovosť vo výške 1016,50 eura a knihy objednávok. Z budovy odišiel opäť služobným vchodom smerom k jazeru," informuje polícia s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.



Vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície bude podľa nej spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby.