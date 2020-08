Polícia objasnila lúpež v záložni v Prešove

Prešov 19. augusta (TASR) – Polícia v Prešove obvinila zo zločinu lúpeže 21-ročného Miroslava z Košíc, ktorý sa mal trestného činu dopustiť 11. júna popoludní v záložni na Ulici Martina Benku v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Miroslav vošiel do záložne, preskočil drevený pult so sklenenou zábranou a pristúpil k 74-ročnej panej, ktorá sa tam nachádzala, so slovami, že ide o prepad. Mladík si pýtal zlato, pričom rukami chytil pani okolo krku a začal ju škrtiť. Žena sa obávala o svoj život i zdravie, a preto páchateľovi povedala, aby si zobral, čo chce. Miroslav vzal rôzne zlaté šperky a odišiel z predajne preč," uviedla Ligdayová.



Zranenia, ktoré utrpela napadnutá žena, si podľa hovorkyne vyžiadali lekárske ošetrenie. Vlastník záložne škodu na ukradnutých šperkoch vyčíslil na 15.000 eur.



"Ak sa obvinenému vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," dodala Ligdayová.