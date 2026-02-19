Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia objasnila lúpež v žilinskej herni, obvinila 45-ročného muža

Ten mal 11. januára krátko pred polnocou zamestnankyni herne podať igelitovú tašku a s nožom v ruke žiadať od nej peniaze.

Žilina 19. februára (TASR) - Žilinským kriminalistom sa podarilo objasniť prípad januárovej lúpeže v jednej z herní v Žiline. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, v tejto súvislosti polícia obvinila 45-ročného muža zo Žiliny.

Ten mal 11. januára krátko pred polnocou zamestnankyni herne podať igelitovú tašku a s nožom v ruke žiadať od nej peniaze. „Zamestnankyňa spočiatku odmietla, avšak pod hrozbou použitia noža mu napokon mala vydať finančnú hotovosť. Páchateľ po prevzatí peňazí z miesta ušiel,“ priblížila Šefčíková.

Dôslednou operatívno-pátracou činnosťou žilinskí kriminalisti skutok objasnili a podozrivú osobu zadržali. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 45-ročnému mužovi zo Žiliny obvinenie za zločin lúpeže a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Šefčíková s tým, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
