Polícia objasnila lúpeže na benzínkach medzi Prešovom a Košicami

Prešov 26. septembra (TASR) - Polícia objasnila lúpeže na dvoch čerpacích staniciach na diaľnici medzi Prešovom a Košicami. K zadržaniu muža podozrivého z lúpeží viedla spolupráca prešovských a košických policajtov. Prešovský vyšetrovateľ zo zločinov lúpeže obvinil 31-ročného muža z obce Družstevná pri Hornáde v okrese Košice – okolie. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



"Obvinený v utorok (20. 9.) v noci v čase okolo 1.45 h maskovaný a s nožom v ruke vošiel do predajne čerpacej stanice v smere na Prešov a od pracovníčok žiadal všetky peniaze. V obave o svoj život a zdravie mu dali peniaze a muž z pumpy potom ušiel. K zraneniam zamestnankýň nedošlo," uviedol Džobanik.



V nedeľu (25. 9.) v noci prišiel obvinený na čerpaciu stanicu na diaľnici opäť, tentoraz ale v smere do Košíc. "V čase okolo 1.16 h vošiel do predajne, kde, rovnako ako v prvom prípade, so zamaskovanou tvárou a s nožom v ruke, žiadal od pracovníčok všetky peniaze. Ženy z obavy o svoj život a zdravie mu dali peniaze, s ktorými potom ušiel. K zraneniam zamestnankýň nedošlo," informoval Džobanik.



Ihneď po oznámení boli na miesto vyslané dostupné sily a prostriedky policajtov Prešovského a Košického kraja vrátane psovoda so služobným psom. "Jedna z košických PMJ-čkarských hliadok spozorovala na okraji obce Janovík vozidlo taxislužby. Pri kontrole vozidla taxislužby policajti obmedzili na osobnej slobode pasažiera a spolu so zaistenými vecami ho eskortovali na útvar Policajného zboru. Prešovský vyšetrovateľ podozrivého muža následne zadržal a po vykonaní potrebných procesných úkonov mu vzniesol obvinenie za obe lúpeže," skonštatoval Džobanik.



Muž skončil v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.