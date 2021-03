Humenné 30. marca (TASR) – Polícia objasnila podvod s automobilovou diagnostikou, ku ktorému došlo na východe Slovenska ešte v auguste minulého roka. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová, poškodenému mužovi vznikla škoda vo výške takmer 4600 eur.



"Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Humennom na základe dôkazov vzniesol obvinenie z uvedeného trestného činu 32-ročnému Matúšovi z okresu Levoča. Telefonicky oslovil muža z obce Lackovce pod zámienkou zakúpenia automobilových diagnostík. Dohoda znela, že z predaja diagnostík Lackovčanovi hneď požičané peniaze vráti," povedala Ligdayová.



Dôverčivý muž mu postupne poslal zo svojho bankového účtu sumy od 200 do 2100 eur.



"Lackovčanovi sa zapožičané peniaze doposiaľ nevrátili, vznikla mu tak celková škoda vo výške 4570 eur. Obvinený Matúš je stíhaný na slobode, no hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," dodala Ligdayová.