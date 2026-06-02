Utorok 2. jún 2026
Polícia objasnila požiar auta v Žiline, obvinila 33-ročného muža

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj﻿

Autor TASR
Žilina 2. júna (TASR) - Policajtom z odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline sa podarilo vypátrať páchateľa aprílového požiaru auta v Žiline. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, obvineniu z prečinu poškodzovania cudzej veci čelí 33-ročný muž.

K požiaru nákladného auta Renault Trafic došlo 21. apríla krátko po polnoci na ulici Dolné Rudiny. „Pri požiari zhorela zadná časť auta a v dôsledku požiaru došlo k poškodeniu aj vedľa stojaceho osobného auta,“ priblížila polícia.

Po dôslednej operatívno-pátracej činnosti policajti vypátrali páchateľa. „V súvislosti s týmto prípadom vyšetrovateľ vzniesol 33-ročnému mužovi obvinenie z prečinu poškodzovania cudzej veci. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval,“ dodala polícia s tým, že aj naďalej intenzívne pracuje na ďalších prípadoch súvisiacich s požiarmi vozidiel v Žiline.

