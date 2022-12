Polícia objasnila prípad vykradnutých chatiek v okrese Trnava

Trnava 31. decembra (TASR) – Tri prípady vykradnutých chatiek v rekreačnej oblasti Jahodník v okrese Trnava objasnili trnavskí policajti v spolupráci s policajtmi z Trstína. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Krádeže majú na svedomí dvaja muži vo veku 48 a 52 rokov. Po staršom mužovi museli policajti vyhlásiť pátranie, bol na neho daný súhlas na zadržanie. "Policajti dokumentovali prvý prípad vykradnutej chatky 24. novembra. Do objektu sa vlámal páchateľ cez strešné okno a z interiéru si odniesol motorovú pílu, staré lyže, čelovku a turistické paličky," uviedla polícia.



Ako doplnila, o štyri dni neskôr si vykradnutú chatu našiel aj ďalší chatár, ktorému chýbali najmä potraviny, vodka a elektrická gitara. "Posledný prípad prijali policajti začiatkom decembra. Chatár bol naposledy na chate v novembri, a keď sa vrátil, našiel si chatu rozbitú, rozhádzanú a vykradnutú. Páchateľ si z chaty postupne odniesol aj bendžo, demižón orechovice, pracovné náradie a potraviny," informoval polícia.



Chatárom boli spôsobené škody za viac ako 1000 eur. Policajtom sa pri zadržaní osôb podarilo časť ukradnutých vecí zaistiť, tie polícia vráti majiteľom. Vyšetrovateľ obvinil staršieho muža vo všetkých troch prípadoch pre pokračovací prečin porušovania domovej slobody v súbehu so zločinom krádeže.



Poslednú chatu mal vykradnúť aj za pomoci mladšieho muža, ktorého polícia stíha rovnako pre krádež a porušovanie domovej slobody. "Keďže u staršieho muža videl vyšetrovateľ dôvody väzby, bol na neho podaný návrh, aby bol stíhaný väzobne. Do rozhodnutia súdu zostáva muž v cele policajného zaistenia," uviedla polícia.