SÉRIOVÝ PODPAĽAČ: Kriminálka muža vypátrala
Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený počas dvoch dní úmyselne zapálil tri osobné motorové vozidlá.
Autor TASR
Senica 11. mája (TASR) - Polícia objasnila sériu úmyselných podpaľačských útokov na osobné vozidlá, ku ktorým došlo v Senici a mestskej časti Kunov. Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinila 29-ročného muža z okresu Myjava. Súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený počas dvoch dní úmyselne zapálil tri osobné motorové vozidlá. „Raz použil benzín, inokedy kusy textilu a horľavý materiál. Výsledkom jeho vyčíňania boli obhorené autá a škody za viac ako 20.000 eur. Pri jednom z požiarov prišlo aj k poškodeniu fasády domu, garážovej brány a detskej autosedačky,“ ozrejmilo riaditeľstvo.
Prípadom sa zaoberali kriminalisti okresnej kriminálnej polície v Senici, ktorí páchateľa stotožnili na základe kamerových záznamov a operatívno-pátracej činnosti. Muža následne zadržali a umiestnili do policajnej cely. „Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, aby nepokračoval v ďalšej trestnej činnosti. Sudca okresného súdu rozhodol o jeho vzatí do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ doplnili z polície.
