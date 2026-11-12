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Sériový podpaľač áut: Polícia obvinila 33-ročného muža
Policajný vyšetrovateľ obvinil vzniesol obvinenie 33-ročnému mužovi za trestný čin poškodzovania cudzej veci a následne pre ďalších šesť skutkov.
Autor TASR
Žilina 12. novembra (TASR) - Policajti odboru kriminálnej polície v Žiline objasnili sériu siedmich úmyselne založených požiarov motorových vozidiel v období od marca do mája 2026. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, obvinený bol 33-ročný muž, ktorý svojím konaním spôsobil škodu za viac ako 100.000 eur.
Doplnila, že rozsiahla operatívno-pátracia činnosť kriminalistov zahŕňala najmä analytické vyhodnocovanie informácií, preverovanie súvislostí medzi jednotlivými skutkami, zabezpečovanie kamerových záznamov, odborných znaleckých podkladov a výsluchy svedkov.
„Na základe príkazu sudcu Okresného súdu Žilina bola vykonaná domová prehliadka, počas ktorej boli zaistené dôkazy významne prispievajúce k objasneniu ďalších skutkov. Objasňovanie skutkov komplikoval spôsob konania páchateľa, ktorý mal využívať nočné hodiny, na presun elektrickú kolobežku a zároveň si zakrývať svoju identitu,“ uviedla Kocková.
Policajný vyšetrovateľ obvinil vzniesol obvinenie 33-ročnému mužovi za trestný čin poškodzovania cudzej veci a následne pre ďalších šesť skutkov. „Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval,“ dodala Kocková.
Doplnila, že rozsiahla operatívno-pátracia činnosť kriminalistov zahŕňala najmä analytické vyhodnocovanie informácií, preverovanie súvislostí medzi jednotlivými skutkami, zabezpečovanie kamerových záznamov, odborných znaleckých podkladov a výsluchy svedkov.
„Na základe príkazu sudcu Okresného súdu Žilina bola vykonaná domová prehliadka, počas ktorej boli zaistené dôkazy významne prispievajúce k objasneniu ďalších skutkov. Objasňovanie skutkov komplikoval spôsob konania páchateľa, ktorý mal využívať nočné hodiny, na presun elektrickú kolobežku a zároveň si zakrývať svoju identitu,“ uviedla Kocková.
Policajný vyšetrovateľ obvinil vzniesol obvinenie 33-ročnému mužovi za trestný čin poškodzovania cudzej veci a následne pre ďalších šesť skutkov. „Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval,“ dodala Kocková.