Košická polícia objasnila štyri lúpeže, rieši aj maloletú osobu

Košice 13. februára (TASR) - Polícia v uplynulom období objasnila štyri zo šiestich košických lúpeží. Obvinila 15-, 16-, 18- a 20-ročného mladíka, ako aj 27-ročnú ženu. Rieši tiež maloletú osobu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



K prvej z lúpeží došlo na Nový rok pred vchodom do vestibulu železničnej stanice. Trojica si vyhliadla 20-ročného muža. Uvedená žena si od neho vypýtala cigaretu. Keď jej ju odmietol dať, napadla ho. K útoku sa pridal aj 18-ročný mladík, ktorý mu ukradol mobil. Po tom, ako ich napadnutý muž dobehol, sa k útočníkom pridal ešte 20-ročný mladík. Ženu a najmladšieho z trojice obvinili zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Tretieho z nich obvinili z prečinu výtržníctva v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do vyšetrovacej väzby.



V úvode januára chcela ďalšia dvojica olúpiť na zastávke MHD v mestskej časti (MČ) Nad jazerom 16-ročného chlapca, a pred jedným z obytných domov v MČ napadla aj 12-ročného chlapca. Polícia obvinila 16-ročného mladíka z okresu Sabinov. "Vzhľadom na to, že druhá osoba, ktorá sa na lúpežiach spolupodieľala, nie je pre svoj vek trestne zodpovedná, obvinenie vznesené nebolo. Polícia však veľmi úzko spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a tak bude tejto inštitúcii odstúpený podnet na ďalšie konanie v súvislosti s maloletou osobou," spresnila Ivanová.



Začiatkom tohto mesiaca obvinili aj 15-ročného chlapca, ktorý ešte vlani v októbri v MČ Dargovských hrdinov zozadu drgol do 12-ročného dieťaťa, ktoré práve prechádzalo okolo. Pristúpil k nemu s nožom v ruke a slovami "daj peniaze". Nôž mu dal následne pod krk. "Dieťa nestratilo duchaprítomnosť, najprv si z krku zložilo jeho pravú ruku, potom ľavú ruku, ktorú tam na výmenu dal, a nakoniec sa k nemu otočilo a opýtalo sa ho, či mu niečo urobilo," dodala s tým, že 15-ročný chlapec napokon z miesta odišiel bez toho, aby maloletej osobe spôsobil zranenia či škodu.