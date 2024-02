Polícia objasnila trestnú činnosť falošnej podnikateľky z Bratislavy

Bratislava 21. februára (TASR) - Bratislavská krajská kriminálka objasnila ekonomickú trestnú činnosť 45-ročnej ženy z Bratislavy, ktorá súvisela s poskytovaním pôžičiek. V rámci policajnej akcie skončila falošná podnikateľka za mrežami. Žena už čelí obvineniu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Pôžičky mali jeden háčik - počas celej doby splatnosti boli zabezpečené výkonom záložného práva k nehnuteľnostiam. V jednom prípade dokonca došlo aj k zmene vlastníka jednej z nehnuteľností," skonštatoval Szeiff.



Polícia v rámci vyšetrovania zistila, že žena si takto v septembri 2023 zabezpečila požičanie peňazí vo výške 193.600 eur. K tejto pôžičke bolo pritom zriadené zabezpečovacie právo nič netušiacich vlastníkov nehnuteľnosti. Žena si však takto požičiavala peniaze už od roku 2022, pričom vo všetkých prípadoch za pôžičky ručila nehnuteľnosťou.



"Čo je však zarážajúce, všetky zmluvy súvisiace so zriadením záložného práva boli sfalšované, a tým pádom by k výkonu záložného práva nikdy reálne nedošlo. Zároveň, aby si mohla ďalej požičiavať peniaze, záložných veriteľov na základe falošných listín následne odstránila z listu vlastníctva," priblížil Szeiff.



Okrem posledného prípadu sa jej podarilo jednu nehnuteľnosť v priebehu roka a pol založiť trikrát, čím si svoje konto vylepšila o ďalších 342.800 eur.



Policajti kriminálnej polície v rámci procesných úkonov zaistili viaceré mobilné telefóny, notebooky a listiny, ktoré budú následne zaslané na znalecké skúmanie.



Vyšetrovateľ voči žene vzniesol obvinenie za pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu v súbehu s prečinom falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky a spracoval podnet na jej väzobné stíhanie. Hrozí jej trest odňatia slobody od desať do 15 rokov.