Svidník 2. novembra (TASR) – Polícia objasnila tri prípady pokusu krádeže v okrese Svidník. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, došlo k nim v období od 31. augusta do 2. septembra.



"Išlo o prípad v obci Breznica, kde páchatelia neoprávnene vošli do objektu miestnych potravín, s cieľom odniesť si odtiaľ rôzne veci. K samotnej krádeži ale nedošlo, spustil sa alarm a ten páchateľov vyplašil natoľko, že z miesta ušli preč," uviedla Ligdayová.



K druhému prípadu došlo v Stropkove na Hrnčiarskej ulici, kde páchateľov pri pokuse vlámať sa do budovy predajne potravín vyrušila policajná hliadka.



"Tretím prípadom bol pokus vlámania sa do objektu poštového novinového stánku na Hlavnej ulici v Stropkove. Páchateľom sa nepodarilo prekonať petlicu zámku na dverách," priblížila Ligdayová. Vo všetkých prípadoch svidnícky vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestných činov krádeže.



"Dôkazná situácia preukázala, že skutkov sa dopustili 15-ročný mladík zo Stropkova, 14-ročný Stropkovčan a teraz už 14-ročný chlapec zo Svidníka, ktorý mal v čase spáchania skutku len 13 rokov, a teda nie je možné ho trestne stíhať vzhľadom na jeho vek. Pri poslednom pokuse krádeže túto skupinku posilnil aj ďalší 14-ročný chlapec zo Stropkova," dodala Ligdayová s tým, že policajný vyšetrovateľ mladíkov obvinil z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.