Polícia objasnila viaceré prípady krádeží v Prešove

Prešov 16. apríla (TASR) - Polícia objasnila päť prípadov vlámania do objektov v Prešove, ku ktorým došlo v období od 27. marca do 12. apríla tohto roka. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vyšetrovaním bolo preukázané, že protiprávneho konania sa dopustil 34-ročný Bratislavčan žijúci bez trvalého pobytu na území Prešova.



Podľa jej slov na Masarykovej ulici rozbil sklenené dvere predajne, vošiel dnu a ukradol odtiaľ finančnú hotovosť vo výške 2460 eur. "Škoda krádežou zariadenia a jeho poškodením vznikla vo výške 400 eur," uviedla Ligdayová.



O dva dni neskôr sa rovnakým spôsobom dostal do ďalšej predajne na rovnakej ulici. "Odtiaľ si odniesol finančnú hotovosť vo výške 400 eur. Škoda poškodením zariadenia a jeho krádežou vznikla vo výške 1300 eur. Ďalším objektom na uvedenej ulici, ktorý muža zaujal, bola prevádzka stánku. Cez okno, ktoré rozbil, vošiel dnu a z pokladnice vzal 15 eur. Poškodený majiteľ škodu rozbitím okna vyčíslil na 200 eur," doplnila Ligdayová.



Obvinený muž sa po dvoch dňoch vlámal do predajného stánku na Ulici Martina Benku, odkiaľ si odniesol cigarety rôznych značiek, ako aj trezor s finančnou hotovosťou 1470 eur. Rozbitím okna vznikla podľa krajskej policajnej hovorkyne majiteľovi škoda vo výške približne 200 eur.



"Ďalšou ulicou, na ktorej pokračoval v trestnej činnosti, bola Exnárova ulica v Prešove. Na stánku s občerstvením rozbil okno, vošiel dnu a odišiel preč. Nič nevzal. V tomto prípade vznikla škoda len poškodením zariadenia, a to vo výške približne 200 eur," povedala Ligdayová.



Muž bol obvinený z trestného činu krádeže a z trestného činu poškodzovania cudzej veci. "Bol vypátraný, obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Ide o človeka, ktorý sa protiprávneho konania dopustil už aj v minulosti opakovane a bol zaň aj právoplatne odsúdený. Obvinený muž je momentálne väzobne stíhaný," dodala Ligdayová.