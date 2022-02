TREST HO NEMINIE: Polícia objasnila víkendovú krádež v Bratislave

Bratislava 2. februára (TASR) - Polícia objasnila víkendovú krádež vlámaním v Bratislave na ulici 29. augusta. Muž, 36-ročný Jozef C. z Bratislavy, už čelí obvineniu z trestného činu krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a je stíhaný väzobne. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Obvinený sa mal v sobotu 29. januára vlámať do jedného z bytových domov. "Po mechanickom poškodení vstupných dverí poškodil aj dvere do pivničných priestorov, kde sa obdobným spôsobom vlámal najprv do štyroch pivničných kobiek a následne aj do vozidiel Smart a BMW X5," opísala polícia.



Odcudzením rôznych predmetom, ako napríklad náramkových hodiniek, slnečných okuliarov, oblečenia, dokladov a kľúčov k viacerým motorovým vozidlám, ako aj finančnej hotovosti spôsobil celkovú škodu vo výške takmer 9000 eur.



"Na základe vykonaných úkonov, ako aj operatívno-pátracej činnosti policajti muža v krátkom čase vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. Na základe rozhodnutia sudcu je obvinený stíhaný väzobne," dodala polícia.