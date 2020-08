Za vraždu dôchodkyne z Muráňa polícia obvinila 18-ročného mladíka

Bratislava 26. augusta (TASR) - Policajti objasnili vraždu 90-ročnej dôchodkyne v obci Muráň zo začiatku júna. V tejto súvislosti zadržali dve podozrivé osoby, obvineniu z vraždy čelí 18-ročný Matúš. Polícia o tom informovala vo štvrtok na sociálnej sieti. Prípad je podľa jej slov naďalej v štádiu vyšetrovania.



"Osemnásťročný Matúš a šestnásťročný Denis 8. júna v nočných hodinách, vedení zámerom získať finančnú hotovosť, po vzájomnej dohode a predchádzajúcom požití alkoholu, neoprávnene vošli do rodinného domu v obci Muráň," uviedla polícia s tým, že v dome spala dôchodkyňa, ktorú mal po jej prebudení starší z páchateľov zavraždiť.



Polícia priblížila, že kriminalisti počas objasňovania prípadu pri domových prehliadkach v obci Muráň zadržali dve podozrivé osoby. Vyšetrovateľ podľa slov polície oboch mladíkov obvinil zo zločinu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva a 18-ročného Matúša aj z obzvlášť závažného zločinu vraždy. "Obidvoch obvinených po vykonaní procesných úkonov umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na ich vzatie do vyšetrovacej väzby," dodala polícia.