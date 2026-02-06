< sekcia Regióny
Krádež v Lesíčku: Zmizli káble rozvodov i hlavný prívodný kábel
Krádežou a poškodením vznikla škoda vo výške približne 18.000 eur.
Autor TASR
Prešov 6. februára (TASR) - Prípad trestného činu krádeže objasňuje poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Drienove. Došlo k nemu v jednom z objektov v obci Lesíček v okrese Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V období od 19. januára do 4. februára páchateľ vypáčil okno, cez ktoré vošiel do budovy, prešiel do výrobnej haly, kde poškodil výrobnú linku, káblové rozvody a elektrotechnické súčiastky na všetkých strojoch. Páchateľ odcudzil káble elektrických rozvodov i hlavný prívodný kábel,“ uviedla Ligdayová.
Ako doplnila, krádežou a poškodením vznikla škoda vo výške približne 18.000 eur.
