CÚVAL NA DIAĽNICI D4: Hrozí mu pokuta od 60 eur do 300 eur

Bratislava 23. marca (TASR) - Polícia objasňuje prípad vodiča auta značky Mazda, ktorý cúval na diaľnici D4. Pre porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom mu hrozí pokuta od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"V úseku diaľnice D4 17 kilometer sa z pravého pripájacieho pruhu preradil na vodorovné dopravné značenie (vyšrafovaný priestor) a následne začal cúvať asi jeden kilometer, kde sa z pravej krajnice preradil opäť cez vodorovné dopravné značenie (vyšrafovaný priestor) do výjazdovej vetvy smerom na Most pri Bratislave a pokračoval v jazde," načrtli policajti. K jazde došlo 13. marca okolo 15.20 h.



Polícia apeluje na účastníkov cestnej premávky, aby jazdili bezpečne, dodržiavali dopravné predpisy a rešpektovali dopravné značenie. Ako zdôraznila, je nevyhnutné správať sa v cestnej premávke disciplinovane, predvídavo a ohľaduplne.