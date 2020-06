VIDEO: Na diaľnici D1 zadržali v aute päť mužov bez dokladov

Bratislava 25. júna (TASR) – Na diaľnici D1 v smere do Trnavy objavili policajné hliadky v nákladnom vozidle päť migrantov bez dokladov. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.



"Policajné hliadky boli dnes vyslané na základe volania na tiesňovú linku na diaľnicu D1 v smere do Trnavy, kde sa nachádzalo nákladné vozidlo, v návese ktorého počul vodič zvuky a hlasy," spresnila polícia s tým, že náves hasiči otvorili za účasti príslušníkov Finančnej správy.



Po otvorení návesu zistili, že sa v ňom nachádza päť mužov bez dokladov. "Muži neboli zranení a mali so sebou potraviny a vodu. Prípad si prevezme príslušný Úrad boja proti nelegálnej migrácii Prezídia Policajného zboru," dodala polícia.