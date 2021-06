Polícia objavila v návese tureckého kamióna piatich cudzincov

Bratislava 8. júna (TASR) - Komárňanskí policajti v pondelok (7. 6.) počas kontroly objavili piatich cudzincov v návese tureckého kamióna. Išlo o troch štátnych príslušníkov Afganistanu, štátneho príslušníka Pakistanu a štátneho príslušníka Iránu, ktorí boli z dôvodu neoprávneného pobytu predvedení na oddelenie cudzineckej polície do Nových Zámkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Cudzinecká polícia zistila, že ide o troch dospelých a dvoch maloletých bez sprievodu (z Afganistanu a Iránu), kontaktovali preto aj pracovníkov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tí im zabezpečili umiestnenie v detskom domove. "Dospelý štátny príslušník Pakistanu bol z dôvodu, že je žiadateľom o udelenie azylu v Rumunsku, umiestnený v Medveďove a po vykonaní potrebných úkonov bude vrátený do krajiny, kde o azyl žiadal," priblížila hovorkyňa s tým, že podobný postup bude aj so štátnym príslušníkom Afganistanu a jeho bratom.



Ako uviedla, všetci cudzinci sa plánovali dostať do niektorých z krajín Európskej únie, konkrétne do Nemecka, Talianska alebo Holandska. Podľa ich vyjadrení nastúpili do návesu kamióna za pomoci prevádzača v meste Arad v Rumunsku, bez vedomia vodiča.



"Cudzinci boli, samozrejme, podrobení vyšetreniu na COVID-19, výsledok testov bol negatívny," dodala Bárdyová.