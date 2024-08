Obmedzenia na ceste pod Strečnom sa začnú 5. augusta predpoludním

Žilina 2. augusta (TASR) - Dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou svahu nad skalným bralom pri ceste I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou sa začnú v pondelok 5. augusta o 10.00 h. TASR o tom informoval Peter Ondák z komunikačného oddelenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.



Upozornil, že v pracovných dňoch bude premávka obmedzená do jedného jazdného pruhu a počas víkendov bude cesta I/18 úplne uzavretá. Prvá víkendová uzávera je naplánovaná na 10. a 11. augusta, keď cestu uzatvoria v sobotu o 14.00 h a opätovne sprejazdnia v nedeľu o 19.00 h.



"Odporúčame všetkým vodičom, aby sa vyhli prejazdu týmto úsekom a využili rôzne obchádzkové trasy. V súvislosti s týmto dopravným obmedzením očakávame, že sa budú tvoriť rozsiahle kolóny," uviedol Ondák. Doplnil, že polícia nasadila sily a prostriedky na monitorovanie dopravnej situácie v tomto úseku a vzniknuté problémy bude ihneď riešiť.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 10. - 11. augusta, 17. - 18. augusta, 24. - 25. augusta, 7. - 8. septembra, 14. - 15. septembra, 21. - 22. septembra a 28. - 29. septembra.