RITUÁL ČIERNEJ MÁGIE PRI MICHALOVCIACH: Žena zaživa rozrezala šteňa

Pavlovce nad Uhom 30. mája (TASR) - Za prečin týranie zvierat obvinil vyšetrovateľ enviropolície 63-ročnú ženu z obce Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce. Obvinená mala počas rituálu čiernej mágie vysielaného naživo cez sociálnu sieť zaživa rozrezať nožom šesťtýždňové šteňa, ktoré následkom jej konania uhynulo. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Martina Sláviková.



Obvinená žena mala nájsť šteňa na ulici v obci a s cieľom rituálu zaklínania si ho vziať domov. „Vo dvore rodinného domu mala šteňa najskôr nožom zaživa rozrezať, následne mu mala zapichnúť do otvorenej brušnej a hrudnej dutiny zaostrené drevené kolíčky, vysypať biely prášok a vliať obsah slepačieho vajca za odriekania zaklínadla v rómskom jazyku. Nakoniec ešte do takto otvoreného tela šteňaťa mala zapichnúť kruhové ihlice na pletenie,“ uviedla Sláviková.



Podľa obvinenia žena svojím konaním v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti spôsobila zvieraťu neprimeranú bolesť, utrpenie a následnú smrť. V prípade dokázania viny hrozí žene trest odňatia slobody až na tri roky.