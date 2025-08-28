< sekcia Regióny
VIDEO: Obvinili kamionistu z Turecka: V Bratislave napadol policajta
Policajti muža spacifikovali a eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nemu vznesené obvinenie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. augusta (TASR) - Polícia vzniesla obvinenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa voči 57-ročnému Senovi C. z Turecka. Agresívny kamionista najprv v utorok (26. 8.) ráno rozbíjal zariadenie čerpacej stanice na Rybničnej ulici v Bratislave, neskôr napadol policajtov. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Policajti po príchode na miesto nadviazali komunikáciu s agresívnym mužom. S policajtmi najprv spolupracoval, následne však zmenil svoje správanie a fyzicky napadol člena hliadky údermi päsťou do tváre,“ priblížil Szeiff.
Policajti muža spacifikovali a eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nemu vznesené obvinenie.
„Policajti po príchode na miesto nadviazali komunikáciu s agresívnym mužom. S policajtmi najprv spolupracoval, následne však zmenil svoje správanie a fyzicky napadol člena hliadky údermi päsťou do tváre,“ priblížil Szeiff.
Policajti muža spacifikovali a eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nemu vznesené obvinenie.