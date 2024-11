Chlapec, ktorý prepadol dôchodcu, skončil vo väzbe

Košice 4. novembra (TASR) - Obvinený 14-ročný chlapec z Moldavy nad Bodvou, ktorý začiatkom októbra fyzicky napadol a okradol 80-ročného dôchodcu, skončil vo väzbe. Návrhu na väzobné stíhanie súd síce najskôr nevyhovel, mladík sa však neskôr dopustil ďalšej krádeže. V uplynulých týždňoch polícia na východnom Slovensku zadržala aj ďalších mladistvých, ktorí sa dopustili trestných činov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



O obvinení 14-ročného chlapca z Moldavy nad Bodvou informovala polícia v polovici októbra. Mladík mal fyzicky napadnúť 80-ročného muža, násilím mu vytrhnúť peňaženku a ukradnúť finančnú hotovosť. Návrhu na väzobné stíhanie obvineného súd nevyhovel. Mladík sa však o približne dva týždne dopustil ďalšieho trestného činu, keď vytrhol žene nákupnú tašku, v ktorej mala peňaženku s finančnou hotovosťou a osobné doklady.



"Aj v tomto prípade policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného. Sudca tento návrh akceptoval a 14-ročný chlapec už v súčasnosti sedí vo vyšetrovacej väzbe," skonštatovala Ivanová. Ako dodala, polícia má dôvodné podozrenie, že mladík pár dní predtým okradol aj ženu upratujúcu hrob na moldavskom cintoríne.



V uplynulých týždňoch polícia na východe Slovenska zadržala aj ďalších mladistvých, ktorí sa dopustili trestných činov. Jednou z nich je 15-ročné dievča z okresu Trebišov, ktoré malo začiatkom októbra v obci Veľké Trakany z jedného z rodinných domov odcudziť mobilný telefón. Dievča obvinené zo zločinu porušovania domovej slobody súd do väzby nevzal. O pár týždňov sa však mladistvá v obci vlámala do ďalšieho domu pričom súd návrhu na väzobné stíhanie tentoraz vyhovel.



Vo vyšetrovacej väzbe v ostatnom období skončil aj 16-ročný mladík z Rožňavy. Na jednej z rožňavských ulíc si od maloletého chlapca s nožom v rukách vypýtal finančnú hotovosť vo výške desať centov. "Potom mu vo vrecku nohavíc nahmatal mince, ktoré si vybral a potom do vrecka siahol ešte raz, a našiel tam ešte bankovku v nominálnej hodnote desať eur," priblížila krajská policajná hovorkyňa. Ako dodala, mladík obvinený zo zločinu lúpeže je, navyše, do mája 2025 v podmienke za výtržníctvo.



V Košiciach koncom októbra zas polícia zadržala 20-ročného muža, ktorý poškodil dvere do spoločných priestorov jedného z obytných domov v mestskej časti Juh využívaného na uskladnenie bicyklov. Mladíka pri krádeži vyrušili obyvatelia domu, polícia neskôr zistila, že za obdobnú trestnú činnosť bol v uplynulých dvoch rokoch právoplatne odsúdený.



"Sudkyňa počas konania rozhodla, že vzhľadom na svoju minulosť poputuje rovno do výkonu trestu odňatia slobody. Zároveň nie je vylúčené, že sa dopustil aj ďalších skutkov, ktorých spojitosť s touto osobou už policajti preverujú," dodala Ivanová.