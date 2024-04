Polícia obvinila 14-ročného chlapca, nožom bodol do krku muža

Svinia 2. apríla (TASR) - Polícia obvinila 14-ročného chlapca, nožom mal bodnúť do krku muža v obci Svinia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v sobotu (30. 3.) popoludnia.



Hovorkyňa uviedla, že maloletý chlapec z doposiaľ neznámeho dôvodu bodol 41-ročného muža. "Napadnutý muž bol zranený, a tak ho previezli do nemocnice," dodala s tým, že policajná hliadka mladíka zadržala a obmedzila na osobnej slobode, zároveň ho umiestnili do cely policajného zaistenia.



Okresný vyšetrovateľ v Prešove sa podľa Ligdayovej prípadom trestného činu ublíženia na zdraví intenzívne zaoberá a preveruje všetky okolnosti, za akých došlo k incidentu.