ALKOHOL ZA VOLANTOM: Mladík bez vodičského nafúkal takmer 2 promile

Prešov 24. augusta (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 15-ročného mladíka zo Sabinova. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V nedeľu (23. 8.) ráno ako vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Ford po Jakubovanskej ulici v Sabinove. Dostatočne sa nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho narazil do betónu. Začal cúvať, no narazil do zaparkovaného vozidla značky Renault, ktoré poškodil. Z miesta dopravnej nehody odišiel bez toho, aby si splnil povinnosť účastníka udalosti v cestnej premávke," uviedla Ligdayová.



Následne ho vypátrala policajná hliadka a podrobila dychovej skúške. Jej výsledok dosiahol podľa Ligdayovej hodnotu 1,85 promile.