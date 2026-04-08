< sekcia Regióny
Polícia obvinila 16-ročného chlapca pod zákazom viesť motorové vozidlá
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Autor TASR
Prešov 8. apríla (TASR) - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinil príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove 16-ročného chlapca. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V pondelok (6. 4.) podvečer viedol osobné motorové vozidlo napriek tomu, že nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia. V obci Kojatice policajná hliadka vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol negatívny, no lustráciou bolo zistené, že chlapec nie je držiteľom vodičského oprávnenia a má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do augusta tohto roku,“ uviedla Ligdayová a doplnila, že chlapec skončil v cele policajného zaistenia.
