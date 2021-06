NEHORÁZNE: Mladík bezdôvodne zaútočil na ženu

Kežmarok 22. júna (TASR) - Z trestného činu výtržníctva polícia v Kežmarku obvinila 17-ročného mladíka z Huncoviec v okrese Kežmarok. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ide o muža, ktorý už bol v minulosti za obdobný skutok postihnutý.



K udalosti došlo v nedeľu (20. 6.) popoludní v spomenutej obci. "Mladík pristúpil k 25-ročnej žene, ktorú bezdôvodne fyzicky napadol. Udrel ju takzvanou hlavičkou do čela a zároveň ju rukou udrel po tvári. Mladej žene prišiel na pomoc jej 53-ročný otec. Útočník neváhal a fyzicky napadol aj jeho, boxerom ho udrel do hlavy," uviedla Ligdayová s tým, že mladý Huncovčan bol umiestnený do cely policajného zaistenia.



Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody vzhľadom na jeho vek až na 18 mesiacov.