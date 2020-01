Polícia obvinila 19-ročného Dávida z Tisovca, havaroval opitý

Lučenec/Tisovec 24. januára (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia v Lučenci 19-ročného Dávida z Tisovca. O udalosti informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na svojej oficiálnej facebookovej stránke Polícia SR – Banskobystrický kraj.



„Viedol osobné motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a v katastri obce Nové Hony v smere od Lučenca na Rimavskú Sobotu havaroval. Pri prejazde zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vozidlom prešiel do protismeru, vyletel mimo vozovky do priekopy, kde sa auto prevrátilo na strechu,“ uviedli policajti.



Mladý muž podľa nich šoféroval aj napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia na žiadnu skupinu vozidiel. „Auto bolo plné mladých ľudí a všetci mali v dychu viac ako jedno promile alkoholu. Vodič nafúkal až 1,21 promile,“ dodali policajti s tým, že pri nehode sa nikto nezranil.



Po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili do policajnej cely a poverený príslušník spracoval podnet na ukončenie veci v superrýchlom konaní.