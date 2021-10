NEPOZVANÝ HOSŤ: Mladík nasledoval dôchodkyňu až do jej bytu

Prešov 11. októbra (TASR) - Zo zločinu porušovania domovej slobody polícia obvinila 19-ročného mladíka z Veľkého Šariša. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k udalosti došlo v sobotu (9. 10.) po 17.00 h v jednom z bytových domov na Sídlisku III v Prešove.



"Mladík vošiel do domu spoločne so 70-ročnou ženou, ktorá bola na invalidnom vozíku. Prešli k výťahu, potom spolu na poschodie, kde žena vyšla z výťahu, za ňou vyšiel aj mladý muž. Keď žena otvorila dvere bytu a chcela pomaly vojsť dnu, tento muž ju násilím vtlačil do bytu a vošiel za ňou dnu. Žena začala kričať na manžela, ktorý bol, našťastie, doma, mladík sa zľakol a utiekol. Bezprostredne po spáchaní skutku polícia vypátrala muža, ktorý bol podozrivý z tohto konania, bol umiestnený do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová a doplnila, že okresný vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie.