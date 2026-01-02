Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mladý Prešovčan si sadol opitý za volant a nabúral

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Prešov 2. januára (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 19-ročného Prešovčana. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v utorok (30. 12.) dve hodiny po polnoci v obci Torysa autom zišiel mimo vozovku a narazil do kovového zábradlia.

„Policajná hliadka mladého muža podrobila kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol 1,7 promile. Pri dopravnej nehode vznikla majetková škoda približne 2500 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.
