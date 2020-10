Bratislava 19. októbra (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného Borisa z Malaciek, ktorý porezal taxikára na krku a z miesta činu odišiel na taxíku. Za zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla mu hrozí odňatie slobody na štyri až desať rokov. Vyšetrovateľ navrhol pre páchateľa väzobné stíhanie. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



K incidentu došlo v nedeľu (18. 10.). Krátko po 3.15 h mal muž na čerpacej stanici v Bratislave osloviť taxikára, aby ho odviezol do Malaciek. Počas cesty zastavili v obci Závod, kde si mal zákazník zobrať z domu peniaze, a potom pri bankomate vo Veľkých Levároch, kde mu bankomat údajne nezobral kartu. Preto mali ísť s taxikárom k ďalšiemu bankomatu do Malaciek.



"Po tom, ako taxikár zastavil na parkovisku na Zámockej ulici v Malackách, ho mal obvinený, sediaci za ním na zadnom sedadle, otváracím nožom porezať na prednej časti krku. Poškodený taxikár mal z auta okamžite vystúpiť a z miesta utiecť," priblížila polícia. Obvinený najskôr začal utekať, potom sa však vrátil a nasadol do naštartovaného vozidla taxislužby, na ktorom mal z miesta odísť. Následne mal toto vozidlo odstaviť v blízkej obci a odísť pešo domov.