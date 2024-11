Polícia obvinila 20-ročného mladíka, opitý s autom havaroval v Poprade

Poprad 12. novembra (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža, ktorý opitý s autom havaroval v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v nedeľu (10. 11.) v mestskej časti Veľká. Prípad rieši poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade.



"Tento muž z okresu Brezno pár minút pred polnocou viedol motorové vozidlo a pri prejazde okružnou križovatkou s ním vyšiel na ostrovček, kde poškodil dopravnú značku. V jazde pokračoval a s autom prešiel do protismeru, vyšiel na chodník, prešiel cez trávnatú plochu, pričom poškodil osvetlenie," priblížila hovorkyňa s tým, že vodič ani napriek tomu nezastavil a počas ďalšej jazdy poškodil zámkovú dlažbu pri bytovom dome, narazil do betónového ihlanu a neskôr poškodil aj druhú dopravnú značku. Nakoniec s vozidlom zastavil.



Policajná hliadka muža podrobila kontrole, bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou 1,8 promile. "Pri tejto jazde vznikla škoda na vozidle vo výške 1500 eur a na dopravnom značení, osvetlení, zámkovej dlažbe i betónovom ihlane ďalších 3000 eur," dodala Ligdayová. Vodič bol zadržaný a skončil v cele policajného zaistenia.