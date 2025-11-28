< sekcia Regióny
Polícia obvinila 20-ročného muža, ktorý ukradol auto a šoféroval opitý
Dychová skúška potvrdila, že muž viedol vozidlo s 1,69 promile alkoholu v dychu.
Autor TASR
Pusté Úľany 28. novembra (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža z okresu Gelnica za prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Nezvládol riadenie, zišiel mimo cesty a spolu so spolujazdcom sa pokúsili ujsť. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Páchateľ pod vplyvom alkoholu jazdil na ceste prvej triedy z Pustých Úľan do Sládkovičova v okrese Galanta. „Vošiel do kruhového objazdu v protismere, nezvládol riadenie a zišiel mimo cesty. Spolu so spolujazdcom sa pokúsili z miesta utiecť do poľa,“ priblížila polícia.
Dychová skúška potvrdila, že muž viedol vozidlo s 1,69 promile alkoholu v dychu. Vodičovi na mieste obmedzili osobnú slobodu. „V prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí až dvojročné väzenie,“ doplnila polícia.
Páchateľ pod vplyvom alkoholu jazdil na ceste prvej triedy z Pustých Úľan do Sládkovičova v okrese Galanta. „Vošiel do kruhového objazdu v protismere, nezvládol riadenie a zišiel mimo cesty. Spolu so spolujazdcom sa pokúsili z miesta utiecť do poľa,“ priblížila polícia.
Dychová skúška potvrdila, že muž viedol vozidlo s 1,69 promile alkoholu v dychu. Vodičovi na mieste obmedzili osobnú slobodu. „V prípade dokázania viny pred súdom mu hrozí až dvojročné väzenie,“ doplnila polícia.