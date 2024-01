Vodič narazil do oplotenia rodinného domu, nafúkal takmer 1,3 promile

Prešov 23. januára (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 20-ročného Prešovčana. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, dopustil sa ho v pondelok (22. 1.) po polnoci v obci Dulová Ves.



"Viedol osobné vozidlo, pričom neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, prešiel do protismeru a narazil do oplotenia rodinného domu. Policajná hliadka mladého vodiča podrobila kontrole, bolo preukázané, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Výsledok jeho dychovej skúšky dosiahol hodnotu takmer 1,3 promile," uviedla Ligdayová.



Ako dodala, vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.