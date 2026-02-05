< sekcia Regióny
ZA VOLANTOM NA DROGÁCH: Mladý vodič narazil do auta pri predbiehaní
Obvinený je stíhaný na slobode.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bystré 5. februára (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža z obce v okrese Vranov nad Topľou z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, koncom decembra minulého roka viedol osobné vozidlo od obce Bystré smerom na Hanušovce nad Topľou a pri predchádzaní narazil do vozidla, ktoré predchádzal.
Policajti oboch účastníkov nehody skontrolovali. Výsledky dychových skúšok boli negatívne, no u 20-ročného vodiča mal drogový test pozitívny výsledok. „Následným odborným posudkom bola preukázaná prítomnosť amfetamínu i metamfetamínu,“ spresnila hovorkyňa s tým, že obvinený je stíhaný na slobode.
Policajti oboch účastníkov nehody skontrolovali. Výsledky dychových skúšok boli negatívne, no u 20-ročného vodiča mal drogový test pozitívny výsledok. „Následným odborným posudkom bola preukázaná prítomnosť amfetamínu i metamfetamínu,“ spresnila hovorkyňa s tým, že obvinený je stíhaný na slobode.