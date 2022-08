Polícia obvinila 21-ročnú Sabinovčanku za jazdu pod vplyvom alkoholu

Prešov 22. augusta (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 21-ročnú vodičku zo Sabinova. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V sobotu (20. 8.) v skorých ranných hodinách viedla osobné vozidlo po ulici Pod Kalváriou v Prešove, pričom sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla, nesledovala situáciu v cestnej premávke, prešla cez deliaci ostrovček oddeľujúci jazdné pruhy do protismeru a narazila do dopravnej značky. S autom skončila nárazom do betónovej zábrany pri okraji vozovky," uviedla Ligdayová.



Policajná hliadka ženu na mieste podrobila dychovej skúške, ktorej výsledok presiahol hodnotu 1,7 promile. Vodička napokon skončila v cele policajného zaistenia.